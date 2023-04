Asile et migration - Démantèlement en Italie d'un réseau de passeurs de migrants vers la France

Ce groupe de passeurs démantelé a fait arriver "des centaines de personnes" depuis l'Afrique vers le pays européen de leur choix, "surtout la France", a affirmé devant la presse Francesco Messina, haut responsable de la police italienne. "La police (...) a arrêté onze citoyens de la Côte d'Ivoire, un du Mali, quatre de Guinée et un du Burkina Faso (...) soupçonnés d'association de malfaiteurs visant à favoriser l'immigration clandestine", précise pour sa part un communiqué de la police. Ces personnes, toutes résidentes en Italie, étaient liées à d'autres "cellules opérationnelles en Afrique (Libye, Guinée, Côte d'Ivoire, Tunisie et Maroc)", ajoute la police italienne. Les prix variaient de 200 à 1.200 euros pour les diverses étapes du voyage des migrants --hommes, femmes ou nouveaux-nés -- souhaitant quitter l'Afrique pour se rendre en France, le plus souvent en train ou voiture, "plus rarement à travers les sentiers de montagne", selon la même source. Certaines femmes ont dû également se résoudre à "offrir des prestations sexuelles" aux passeurs, ce qui démontre "l'extrême vulnérabilité des migrants de sexe féminin", a dénoncé la police italienne. Dans le cadre de cette enquête, la justice de la péninsule a émis huit autres mandats d'arrêt contre des citoyens ivoiriens et guinéens mais qui n'ont pu être exécutés, ces derniers ne se trouvant pas sur le territoire italien. (Belga)