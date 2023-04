Bolsonaro auditionné par la police fédérale sur les émeutes du 8 janvier

Un juge de la Cour suprême avait ordonné à la mi-avril que soit entendu Bolsonaro, qui se trouvait ce jour-là à Orlando, aux États-Unis, et a toujours nié son implication dans ces émeutes survenues une semaine après l'investiture du chef de l'État de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. L'ex-président brésilien est arrivé dans les locaux de la police fédérale à bord d'un véhicule aux vitres teintées et n'a fait aucune déclaration, a constaté l'AFP. Le 8 janvier, des milliers d'individus refusant la défaite de Jair Bolsonaro avaient pris d'assaut le Palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême à Brasilia, saccageant tout sur leur passage. Quelque 1.800 personnes avaient été arrêtées. Rentré fin mai au Brésil d'un séjour de trois mois aux États-Unis après sa défaite contre Lula, Bolsonaro avait notamment publié une vidéo le 10 janvier, soit deux jours après les émeutes, contestant les résultats de l'élection de Lula. (Belga)