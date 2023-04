Challenger de Savannah - Zizou Bergs se défait de l'ancien 17e mondial Bernard Tomic au premier tour

(Belga) Zizou Bergs, 132e au classement mondial, a remporté mardi son match au premier tour du Challenger 75 de Savannah, tournoi de tennis sur terre battue doté de 80.000 dollars et organisé en Géorgie, aux États-Unis. La première tête de série a disposé de l'Australien et ancien 17e mondial Bernard Tomic (ATP 400) en 1 heure et 3 minutes, 6-3, 6-3.