Conflit au Soudan - Atterrissage à Paris d'un avion français transportant 245 évacués du Soudan

Leur avion, en provenance de Djibouti, s'est posé sur le tarmac vers 7h30 de Paris. Parmi les passagers, accueillis par la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, figuraient 195 Français, mais aussi des Néerlandais, des Italiens, des Néo-Zélandais et des Soudanais, a-t-on appris auprès du Quai d'Orsay. Les évacuations par voie aérienne conduites par la France sont "terminées", a indiqué Catherine Colonna. Une frégate française, La Lorraine, est en mer Rouge pour participer aux évacuations organisées par l'ONU entre Port-Soudan et Djeddah en Arabie Saoudite. La France a évacué au total 538 personnes, dont 209 Français, du Soudan, a annoncé mardi le président Emmanuel Macron. L'opération dénommée "Sagittaire" et montée par la France a inclus "des éléments de protection, d'autres de reconnaissance, de soutien logistique et des personnels médicaux", dans une "situation volatile", où les deux camps "continuent de faire la guerre, même pendant les trêves", selon l'état-major des armées françaises. L'un d'entre eux a été blessé au cours de l'opération. Au total, quelque 150 militaires de l'Hexagone ont été mobilisés pour l'occasion. Les combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) ont fait plus de 459 morts et plus de 4.000 blessés selon l'ONU. (Belga)