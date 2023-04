Conflit au Soudan - La Norvège a évacué 22 de ses ressortissants au Soudan par avion

Le ministère norvégien des Affaires étrangères a précisé qu'"à (sa) connaissance", quelque 90 personnes "ayant des liens" avec la Norvège se trouvent encore au Soudan aujourd'hui. Le Soudan connaît depuis onze jours de sanglants combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les très redoutés paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Les combats ont fait plus de 459 morts et plus de 4.000 blessés selon l'ONU. (Belga)