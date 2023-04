Delhaize - Deux magasins toujours fermés

Ces deux supermarchés sont ceux de Mons et Ixelles-Flagey, fermés à l'initiative même de Delhaize, pour des raisons de sécurité, selon un porte-parole. Ce mercredi, aucun magasin n'est donc fermé en raison du mouvement syndical de protestation à la volonté de franchisation de la direction. Delhaize avait décidé de fermer pour quelques jours (au moins ces mardi et mercredi) les magasins de Mons et Ixelles-Flagey en raison "de faits de vandalisme qui ne permettent pas de garantir la sécurité des travailleurs et des clients", a expliqué l'enseigne, sans donner plus de précisions. La gravité des faits serait telle que certains collaborateurs ont décidé de porter plainte. Le personnel de ces deux magasins souhaitant travailler est invité à travailler dans d'autres succursales. Ceux qui ne souhaitent pas travailler ont été invités à se déclarer en grève ou à prendre congé. Par ailleurs, une nouvelle réunion, cette fois sans médiateur, rassemblera la direction et les syndicats de Delhaize le 2 mai prochain. (Belga)