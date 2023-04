Démission de Sarah Schlitz - La position de Schlitz était devenue intenable -Piedboeuf

"La position devenait intenable. Il y a eu une série d'informations qui conduisaient à cette issue. C'était une position assez légère d'un membre du gouvernement qui mettait en cause le chef du gouvernement par rapport à son équipe et qui risquait donc de mettre en cause le chef d'équipe", a-t-il déclaré sur les ondes de Bel-RTL. Le chef de groupe libéral a épinglé "une succession de déclarations peu crédibles". Cette démission est la deuxième à survenir en quelques mois, après celle de la secrétaire d'Etat au Budget, Eva De Bleeker. "Dans le cas d'Eva De Bleeker, on lui a reproché d'avoir dit des choses contraires à ce que le Premier ministre disait. Elle n'avait pas totalement tort dans sa présentation des faits. Ici, on est dans un autre domaine: une illégalité qu'il ne fallait pas couvrir", a souligné M. Piedboeuf. "On aurait pu tourner la page après la commission des dépenses électorales s'il y avait eu la reconnaissance très nette d'une erreur et non le fait de charger des collaborateurs ou l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes. On aurait pu tourner la page car chacun peut commettre des erreurs mais ce n'est pas le cas. Si la défense n'était pas forte, c'est peut-être parce que les arguments derrière n'étaient pas forts non plus", a-t-il ajouté en pointant du doigt la "naïveté", l'"inexpérience" et l'"amateurisme" de certains membres du cabinet de Mme Schlitz. (Belga)