En deux décennies, le taux d'emploi des 55-64 ans a plus que doublé

Chaque région a connu une hausse entre 2000 et 2022 mais c'est en Flandre qu'elle a été la plus forte (+33,9 points de pourcentage), suivie par la Wallonie (+26,3 points) et la Région de Bruxelles-Capitale (+19,5 points). Autre constat: le taux d'emploi des 20-64 ans a augmenté de 6,1 points de pourcentage entre 2000 et 2022 dans notre pays atteignant ainsi 71,9% l'an dernier, soit le taux le plus élevé qu'ait jamais connu la Belgique. Chaque région a connu une augmentation au cours de ces 22 ans, que ce soit en Région de Bruxelles-Capitale (+5,5 points), en Flandre (+7,3 points) et en Wallonie (+4,6 points). Statbel souligne aussi que l'écart entre les taux d'emploi des hommes et des femmes s'est réduit de 11,9 points de pourcentage depuis 2000. En 2022, 75,7% des hommes avaient un emploi et 68,1% des femmes. Parallèlement à ces évolutions, le taux de chômage des 15-64 ans (selon la définition du BIT) a diminué, passant de 7% en 2000 à 5,6% en 2022. A nouveau, chaque région a connu une baisse au cours de ces 22 ans, que ce soit en Région de Bruxelles-Capitale (-2,5 points), en Flandre (-1,1 points) et en Wallonie (-1,9 point). (Belga)