Invasion de l'Ukraine - Début du procès en Russie de l'opposant Roïzman qui plaide non coupable

M. Roïzman, 60 ans, est apparu vêtu d'un jean bleu et d'un T-shirt blanc à l'audience qui se déroule à Ekaterinbourg, dans l'Oural, selon une retransmission en direct sur YouTube par ses partisans. Il a vivement dénoncé l'offensive russe à grande échelle contre l'Ukraine, dès son lancement le 24 février 2022. Interrogé par le juge pour savoir s'il reconnaissait sa culpabilité dans l'affaire, Evguéni Roïzman a répondu "non", en ajoutant qu'il allait donner son avis plus détaillé sur le sujet après la présentation des chefs d'accusation par le parquet. Ancien maire d'Ekaterinbourg, M. Roïzman est accusé d'avoir "discrédité" l'armée russe dans une vidéo qu'il avait publiée sur YouTube en juillet 2022 en critiquant l'offensive russe en Ukraine. Il risque jusqu'à trois ans de prison. Déjà mise à mal par les précédentes vagues de répression, l'opposition russe a été laminée depuis l'assaut en Ukraine. Les derniers grands détracteurs du président russe, Vladimir Poutine, ont émigré ou été mis en prison. Evguéni Roïzman, maire d'Ekaterinbourg entre 2013 et 2018, est considéré comme l'une des dernières grandes figures de l'opposition à être restée en Russie et à avoir, pour l'instant, échappé à une lourde peine de prison. (Belga)