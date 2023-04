Invasion de l'Ukraine - Moscou accuse Kiev de "saper les initiatives de paix" après l'appel Xi-Zelensky

"Les autorités ukrainiennes et leurs soutiens occidentaux ont déjà démontré leur capacité à saper les initiatives de paix", a fustigé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Moscou a aussi dit "prendre acte" de la volonté de la Chine de "s'efforcer de mettre en place un processus de négociation" entre la Russie et l'Ukraine, mais a reproché à Kiev de "rejeter toute initiative sensée visant à un règlement politique et diplomatique de la crise". Selon le ministère russe, l'Ukraine a avancé des "ultimatums assortis d'exigences sciemment irréalistes" et d'avoir "rejeté soudainement" une ébauche d'accords de paix au printemps 2022, dans la foulée du début de l'intervention militaire russe. Le président Volodmyr Zelensky a à plusieurs reprises accusé la Russie de poser des "ultimatums" et déclaré qu'il ne négocierait pas avec Vladimir Poutine, tout en insistant sur le retour de tous les territoires occupés par l'armée russe, dont la Crimée annexée en 2024. "Tout appel à la paix peut donc difficilement être perçu de manière adéquate par des marionnettes contrôlées depuis Washington", a encore cinglé le ministère russe. M. Zelensky a, lui, annoncé mercredi avoir eu un "long et significatif" entretien avec Xi Jinping, allié de Moscou, avec lequel il souhaitait échanger depuis des mois. Officiellement, la Chine se dit neutre dans le conflit mais Xi Jinping n'a jamais condamné l'offensive russe et a affiché son soutien à Vladimir Poutine. (Belga)