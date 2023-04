La taxe kilométrique pour les poids lourds sera ajustée le 1er juillet

Dans le sud du pays, les tarifs seront aussi bien revus à la hausse qu'à la baisse, en fonction des cas. Il s'agira notamment d'une augmentation des prix pour les poids lourds les plus anciens et les plus polluants et de réductions pour les camions les plus respectueux de l'environnement. Le logiciel des OBU (On Board Unit), dispositifs qui enregistrent les kilomètres parcourus par les camions, sera automatiquement mis à jour avec les nouveaux tarifs. (Belga)