La voiture de Paul Walker dans "Fast & Furious 4" mise aux enchères

(Belga) La maison de vente britannique Bonhams met aux enchères la Nissan Skyline R34 GT-R by Kaizo pilotée par feu l'acteur Paul Walker dans le film "Fast and Furious 4", a-t-elle indiqué mercredi. La mise sous le marteau sera organisée en ligne depuis la Belgique, dès vendredi et jusqu'au 5 mai. Le prix de départ est fixé à un demi-million de dollars (quelque 453.000 euros).