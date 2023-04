Le Prix Reine Mathilde 2023 décerné au projet "Diversity Action Plan 4 Students"

Les projets sélectionnés par ce Fonds visent, entre autres, à inciter les jeunes à s'adresser aux pouvoirs publics et à s'impliquer dans des actions de lutte contre l'exclusion sociale. Chaque projet reçoit un soutien financier allant 3.000 à 7.000 euros, pour un total d'environ 120.000 euros. Le projet DIALS, en tant que lauréat, recevra un soutien supplémentaire de 10.000 euros. Lors d'une cérémonie organisée le 26 avril au Palais royal, les étudiants ont reçu leur prix des mains de la reine Mathilde. Le projet DIALS a pour objectif d'améliorer les chances de réussite des étudiants issus de l'immigration dans leurs études supérieures. Il tente de remédier à l'écart du taux de réussite, qui s'élève encore à 20%, selon eux. Pour ce faire, ils organisent des ateliers afin d'aider ces étudiants à construire leur réseau professionnel et à favoriser leur inclusion au sein de l'université. "Il y a de moins en moins de diversité en comparaison avec la première année de baccalauréat", constate Adeodata Kanyamihanda, étudiante en master en droit à l'UAnvers. "C'est une initiative formidable", dit-elle au sujet du Plan d'action diversité de l'université, "mais quelques étudiants et moi-même, nous trouvons qu'on peut encore aller beaucoup plus loin". Voyant "tout le potentiel qu'il y a lorsque des jeunes sont soutenus", elle a également souhaité vouloir "faire quelque chose pour d'autres jeunes". (Belga)