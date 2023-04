Le secteur chimique et pharma a enregistré la plus forte croissance de l'emploi en 22 ans

Le secteur belge de la chimie et de la pharma a connu une année 2022 en demi-teinte. L'explosion des prix de l'énergie et des matières premières résultant de la guerre en Ukraine ont pesé sur la production de l'industrie chimique, qui a décliné de 7%, soit "son pire recul depuis 2009". Le taux d'utilisation des capacités de production, dans l'industrie chimique, a également dégringolé à 65,1% (contre une moyenne à 78,5% entre 2012 et 2023), une chute inédite "depuis plus de 40 ans". Malgré ce fléchissement, le chiffre d'affaires du secteur a décollé de 20%, à un record de 87,9 milliards d'euros. Essenscia attribue cette "solide performance" à l'impact des fortes hausses de prix dues au renchérissement de l'énergie et des matières premières. La croissance du chiffre d'affaires est néanmoins inférieure à la moyenne industrielle de 24%, pointe la fédération, ajoutant que cette hausse "ne suffit pas à compenser l'augmentation des prix de production". Le secteur a aussi enregistré un ralentissement de la croissance de ses exportations. Ces dernières ont augmenté de 21% (210 milliards d'euros), contre 33% en 2021. Le secteur de la chimie et des sciences de la vie a cependant renforcé sa position de leader avec 35% du total des exportations belges, devant les produits minéraux (18%) et le matériel de transport (9%). (Belga)