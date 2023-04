Les Belges à l'étranger - Kevin De Bruyne et Manchester City surclassent Arsenal dans le duel pour le titre

Le nouveau capitaine des Diables a vite fait la différence. Sur une déviation de Haaland, il a facilement passé Holding avant de tromper Ramsdale d'une frappe au ras du poteau (7e). City a ensuite multiplié les occasions, à l'image de Haaland, qui a oublié De Bruyne (28e) puis a tiré à côté (36e). En fin de première période, John Stones a enfoncé le clou, reprenant de la tête un coup-franc excentré de De Bruyne. En 2e mi-temps, le numéro 17 a continué son festival. Après une récupération, il a donné à Haaland qui lui a remis et le Belge a conclu d'un petit ballon plat du pied droit dans le filet opposé. À sa sortie (80e), il a reçu une ovation. Rob Holding a sauvé l'honneur (86e) pour Arsenal, servi par Leandro Trossard, entré en jeu à la 59e. Dans les derniers instants du match, Erling Haaland a finalement battu Ramsdale (90e+5) ainsi que le record de buts en championnat sur une saison en inscrivant un 33e but. Manchester City a complètement dominé le leader du classement, mais reste 2e. Les Gunners comptent 75 points, soit 2 de plus que City, qui a toutefois 2 matchs de plus (7 au total) à jouer jusqu'à la fin du championnat. De leur côté, Orel Mangala et Nottingham Forest ont remporté un match important dans la lutte pour le maintien face à Brighton (3-1) et sortent de la zone rouge (17e, 30 points). Le médian belge a joué tout le match. Sheffield United a assuré lui sa promotion en Premier League où il accompagnera le Burnley de Vincent Kompany. (Belga)