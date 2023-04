L'hypercentre de Waterloo devient la première Zone d'enjeu communal de Wallonie

Au terme de la procédure accélérée prévue par le Code de développement territorial, le ministre wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme Willy Borsus a donc inscrit l'hypercentre de Waterloo en ZEC. Il s'agit d'un périmètre de 16,6 hectares, articulé autour de la chaussée de Bruxelles, de la maison communale, de l'église et des commerces. La demande de révision du plan de secteur émanant de la commune de Waterloo avait été introduite le 13 mars 2020 et a été décidée définitivement le 7 avril 2023. Trois ans ont ainsi été nécessaires pour mener l'ensemble de la procédure à bien, avec l'évaluation des incidences, l'enquête publique, les consultations et toutes les autres exigences prévues par le CoDT. "L'inscription de cette ZEC permettra d'affirmer le cœur de la commune; d'aménager des parcours urbains de qualité; de restructurer les vides urbains et d'amener la nature dans la ville", a commenté le ministre. "Cette première ZEC wallonne est l'aboutissement d'un long travail qui affirme une nouvelle fois notre volonté de rénover et d'aérer l'hypercentre de Waterloo. Elle est aussi un outil supplémentaire pour freiner la densification et préserver notre cadre de vie", a ajouté la bourgmestre Florence Reuter. (Belga)