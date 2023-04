Nouveau record pour un porte-conteneurs dans le port d'Anvers-Bruges

L'OOCL Spain, qui navigue sous la bannière de Hong Kong, a une capacité de 24.188 conteneurs EVP (équivalents vingt pieds, une mesure standard pour les conteneurs). Il dépasse de quelques dizaines de conteneurs le MSC Tessa (24.116 EVP). Les géants de la mer ont le vent en poupe dans le port d'Anvers-Bruges. Le 26 mai, c'est le MSC Loreto qui est attendu à Anvers. Il deviendra à son tour le plus gros porte-conteneurs à venir en Belgique, avec 24.346 EVP. En moins d'un mois, trois records auront donc été battus. "Une infrastructure performante et une capacité de conteneurs supplémentaire restent la priorité pour continuer à évoluer au top niveau de l'industrie portuaire mondiale", avait indiqué la semaine dernière la société gestionnaire du port anversois. "La modernisation et l'approfondissement du Europa Terminal (MPET), qui ont débuté, vont permettre d'encore accueillir les méga-navires de nouvelle génération." Entre-temps, de nouvelles règles européennes vont voir le jour, stipulant que les émissions du secteur de la navigation devront être réduites de 80% d'ici 2050. L'industrie est responsable de 3% des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. (Belga)