Qualifications Euro de handball - Yérime Sylla, le coach des Red Wolves, reste optimiste pour l'avenir

"Je retire beaucoup plus de satisfactions de ce match que de points négatifs", a confié Yérime Sylla après la rencontre. "Nous avons réussi notre plan de jeu, mais n'avons pas été capables de convertir 13 occasions en buts. Nous avions face à nous une très bonne équipe qui a battu la Croatie à domicile et fait match nul en déplacement alors que nous, nous sommes en reconstruction. Nous avons fait jeu égal, mais le réalisme et la fraicheur devant le but nous a manqué. Je suis sûr que nous retrouverons un tournoi majeur très vite, la Belgique a de bons joueurs, les jeunes doivent encore se lâcher, comme à l'entrainement. Comme d'habitude, nous avons été très présents en défense. L'adversaire du jour tourne à 30 buts par match en moyenne et nous sommes parvenus à les limiter à 28 unités". Les Belges, derniers de leur poule avec 0 point et déjà éliminés de la course à la phase finale, se rendront en Croatie dimanche (18h00) pour leur dernière rencontre de qualifications. (Belga)