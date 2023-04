Top Division Women - Kangoeroes Malines domine Braine et réussit un deuxième doublé Coupe-Championnat de suite

Issue la saison dernière de la fusion entre Kangoeroes Malines et Wavre-Ste Catherine, la formation malinoise réussit un deuxième doublé Coupe-Championnat de Belgique d'affilée. Les Malinoises sont emmenées par sa meneuse française Lisa Berkani, son intérieure chilienne Zia Morrison et son ailière américaine Morgan Betsch, invitée au camp d'entraînement en WNBA à Chicago Sky cet été, et par ses joueuses belges comme Laure Resimont et Heleen Nauwelaers. Mercredi lors de la seconde manche, Malines a mené avant de voir Braine revenir dans son sillage et qui passait devant à la pause d'une courte tête 40 à 41 avec notamment 7 points et 10 rebonds de l'Américaine Jessica Linström en première mi-temps côté Castors. Les Brainoises restaient devant à la reprise (47-53), mais Malines recollait à la demi-heure (56-56) pour prendre l'ascendant dans la dernière ligne droite: 73 à 66 avec notamment 26 points de Lisa Berkani, meilleure marqueuse du match. Laure Resimont a rajouté 16 unités. Pour Braine, Mattea Tadic a terminé avec 14 points et Lindstrom avec 9 points (12 rebonds). Kangoeroes Malines a dominé toute la saison terminant en tête de la phase classique du championnat, invaincu à domicile avec une seule défaite lors de la dernière journée, pour l'honneur, face aux Brainoises. Les Malinoises avaient remporté la Coupe de Belgique en se défaisant de Castors Braine déjà 67 à 52 le 11 mars à Forest National. Kangoeroes Malines a disputé cette saison sa première campagne en Euroligue terminant dernier de son groupe avec 2 victoires en 14 rencontres. (Belga)