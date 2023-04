Tour de Romandie - Alexey Lutsenko doit quitter la course après un test positif au Covid-19

Vainqueur du Tour de Sicile le 14 avril dernier et 5e de l'Amstel Gold Race deux jours plus tard, Lutsenko faisait partie des outsiders du Tour de Romandie, mais il avait terminé le prologue à une timide 107e place. Finalement, le Kazakh a été testé positif au Covid-19. "Malheureusement, Alexey doit donc quitter la course. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement", a communiqué son équipe Astana Qazaqstan mercredi, au départ de la première étape en ligne de la course. L'absence de Lutsenko pourrait entamer les chances de victoires de son coéquipier britannique Mark Cavendish. Le train d'Astana Qazaqstan sera orphelin de l'un de ses membres, au bout de l'étape de 170 kilomètres qui relie Crissier et Vallée de Joux. (Belga)