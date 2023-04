Tour de Romandie - Thibau Nys, 2e du sprint à l'arrivée de la première étape: "un double sentiment"

"Je suis quand même un peu déçu, parce que je pense que j'avais les jambes pour gagner, mais dans un sprint comme ça, cela va vraiment très vite. Il faut être bien placé et c'est difficile de rattraper quelqu'un, cela va tellement vite", a commenté Thibau Nys au micro d'Eurosport. "Je reste sur un double sentiment parce que je me sentais vraiment bien. C'était compliqué de prendre sa position, mais mes équipiers m'ont vraiment bien aidé pour rester devant et j'ai essayé de prendre la bonne roue à la fin. Je ne peux pas me plaindre de mon sprint, la puissance était là. Il a juste manqué un petit extra, ou le fait d'être un ou deux places de mieux pour lancer le sprint mais c'est déjà super". Thibau Nys a été battu seulement par le Britannique Ethan Vernon (Soudal-Quick Step) qui endosse le maillot vert de leader au classement général. (Belga)