Une nouvelle salle de musculation inaugurée à Gand en vue des Jeux Olympiques de Paris

L'haltérophile Nina Sterckx, qui a décroché l'argent la semaine dernière aux championnats d'Europe, s'est montrée enthousiaste. "La nouvelle salle de musculation est un grand plus dans ma préparation à mes futurs objectifs. Les appareils que nous connaissons déjà bien seront combinés avec de nouveaux appareils, tapis, barres et poids, et tout est parfait. Nous pouvons également nous entraîner bien plus nombreux, ce qui est motivant. Il est aussi vraiment agréable de s'entraîner avec des athlètes de haut niveau issus d'autres discipline, qui viennent travailleur leur force." En vue des Jeux de Paris, Sport Vlaanderen prévoit de rénover plusieurs autres espaces sportifs à Gand. L'espace paramédical, la zone de récupération avec bain de glace et sauna ainsi que le fitness en bénéficieront dans un avenir proche. (Belga)