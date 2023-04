A Mayotte, le volet migratoire de l'opération Wuambushu quasiment à l'arrêt

La MJC de Mtsapéré, un centre de loisirs où les jeunes de Mayotte viennent normalement passer les vacances, a été hérissée de barbelés. C'est ici qu'a été installé un lieu de rétention administrative (LRA) temporaire dans le cadre de l'opération sécuritaire Wuambushu.

Ce lieu de transit, ouvert pour deux mois, doit servir de première base pour les migrants clandestins arrêtés par les très nombreux renforts de forces de l'ordre arrivés sur l'île française de l'océan Indien.

De là, les personnes sont transférées vers le centre de rétention administrative (CRA) de Mayotte en attendant une procédure de recours ou leur expulsion, en immense majorité vers les Comores voisines.

Mais depuis que Moroni, en plein bras de fer avec Paris, a décidé lundi de refouler l'accostage des bateaux dans son port de Mutsamudu sur l'île comorienne d'Anjouan, la phase d'interpellations intenses de migrants promise par le gouvernement avant l'opération est de fait à l'arrêt.

Visité mercredi par l'AFP dans le cadre du droit de visite exercé par le député européen écologiste Damien Carême, le LRA de Mtsapéré accueillait à ce jour trois jeunes Comoriens ayant reçu des obligations de quitter le territoire français (OQTF).

- "Je ne peux pas quitter" -

Dans une pièce fermée à clé, climatisée et vitrée, sous la surveillance de policiers, sur la pile de matelas blancs qu'il n'a pas pris la peine de défaire, l'un des trois hommes, l'air épuisé, s'agrippe nerveusement à un paquet de feuilles A4.

"J'ai envoyé mes dossiers à la Sécurité sociale et ils m'ont dit que je ne peux pas quitter Mayotte. J'ai mon diplôme, j'ai mon diplôme de bac, j'ai mon diplôme de brevet, j'ai fait toutes mes études à Mayotte", explique le Comorien de 19 ans, déjà arrêté et libéré cette année et "confiant" de sortir bientôt.

Alors que la lutte contre l'immigration clandestine et des expulsions massives avaient été présentées comme l'un des piliers de l'opération Wuambushu ("reprise" en mahorais), le ministère de l'Intérieur ne semble plus, en pleine crise avec les Comores, en faire une priorité immédiate.

Mardi, la préfecture de Mayotte avait néanmoins largement communiqué sur l'expulsion par avion de trois ressortissants sri-lankais entrés clandestinement dans le département.

"La priorité pour l'Etat, c'est de rétablir l'ordre à Mayotte et de mettre fin à cette délinquance qui est violente, qui est quotidienne et pour lequel le ministre de l'Intérieur a fait un effort conséquent", a déclaré à l'AFP le sous-préfet chargé de la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte, Frédéric Sautron, présent au LRA.

- "Caractère expéditif" -

Depuis son ouverture lundi, en trois jours, 13 personnes interpellées à travers toute l'île sont passés par le LRA de Mayotte, selon le registre. Et 90 se trouvaient mardi retenues au CRA de Pamandzi, d'une capacité de 136 places, selon les registres consultés par le député Damien Carême, ancien maire de la commune de Grande-Synthe (Nord) marquée par l'afflux de réfugiés.

En temps normal, les expulsions vers les Comores à bord du bateau commercial Maria Galanta sont au nombre de plusieurs dizaines à plusieurs centaines par jour.

Dans un communiqué publié mercredi soir, la Défenseure des droits, Claire Hédon, s'est de nouveau inquiétée que la "garantie du droit au recours semble incompatible avec le caractère expéditif des procédures mises en œuvre à Mayotte".

Le sous-préfet répond de son côté que "la loi a tenu compte des spécificités de Mayotte", où les recours en justice contre les OQTF n'ont pas de valeur suspensive.

"Nous, on applique la loi qui est écrite pour nous", ajoute-t-il.

Selon un rapport sénatorial publié mercredi, 26.020 personnes ont été enfermées dans le CRA de Mayotte en 2022, contre 15.922 personnes pour l'Hexagone.