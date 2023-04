Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 recule parmi des indices européens partagés

On remarquait évidemment le recul de 4,8% de WDP (26,26) mais, ce titre ne cédait que 1,2% compte tenu de son détachement de coupon. Melexis (85,40) emmenait à nouveau les baisses en abandonnant 2,2% après une chute de 6,7% la veille, Solvay (106,40) suivant avec un recul de 2,1% alors que UCB (86,30) et Galapagos (35,46) s'appréciaient de 1,3 et 1,7%, arGEN-X (347,30) d'une fraction. AB InBev (59,80) cédait 0,7% tandis que KBC (64,92) et Ageas (39,78) reculaient 0,2 et 0,1%. Proximus (8,04) et D'Ieteren (170,20) valaient 1,1 et 1% de plus que la veille, Aperam (32,78) regagnant de même 1,6% alors que Umicore (29,23) cédait 0,4%. Agfa-Gevaert (2,60) perdait par ailleurs 2,2% supplémentaires tandis que les résultats de Kinepolis (44,65) et Telenet (21,10) étaient accueillis par des hausses de 1,2 et 0,1%. Sequana Medical (3,29) récupérait enfin 6,1% alors que Biosenic (0,088) et Biocartis (0,60) abandonnaient 12 et 4,6 pc en compagnie de Celyad (0,67), en baisse de 3,4% dans un marché fort étroit. L'euro s'inscrivait à 1,1055 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,1065 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 58.145 euros, en recul de 40 euros. (Belga)