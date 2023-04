Bruxelles: un nouvel appel à projet pour soutenir l'entrepreneuriat féminin

Selon le dernier baromètre de l'entrepreneuriat féminin de hub.brussels, malgré un nombre de femmes ayant le statut d'indépendante en constante progression en Région bruxelloise (+30% en 10 ans), les hommes restent 2,5 fois plus nombreux que les femmes à exercer une activité en tant qu'indépendant à Bruxelles. Concrètement, les lauréats devront mettre en place, au choix, des programmes d'accompagnement des candidates entrepreneuses et des entrepreneuses; ou des programmes, activités et événements de mentorat, d'entraide ou de coaching. Selon les secrétaires d'Etat à la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo) et à l'Egalité des Chances, Nawal Ben Hamou (PS), les budgets par projet iront de 35.000 euros à 100.000 euros. Les projets seront sélectionnés par un jury en fonction de critères tels que la qualité de l'accompagnement proposé et l'adéquation du public-cible avec l'objectif d'inclusion de l'appel. (Belga)