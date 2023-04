Calendrier scolaire - Les Engagés bruxellois veulent une correspondance a minima des calendriers scolaires

Ils ont demandé d'au moins ajuster le nouveau calendrier scolaire afin d'avoir une semaine de congé commune avec l'enseignement flamand lors des congés d'automne (Toussaint) et de détente (Carnaval). Une solution temporaire, le temps que les calendriers soient ajustés, destinée à améliorer le bien-être des élèves, des parents, des familles et de la cohésion sociale au sein du pays. La ministre de l'Éducation Caroline Désir (PS) a écarté mercredi toute modification du calendrier scolaire pour l'année prochaine qui assurerait davantage de semaines de vacances communes avec les autres Communautés. Selon la députée Gladys Kazadi, "les témoignages de parents, de famille, en détresse, perdus depuis le lancement de ce calendrier, ne font qu'affluer, mais le gouvernement fait la sourde oreille. Le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles fait cavalier seul sans se coordonner avec son pendant néerlandophone, sans prendre en considération l'impact pour les familles et pour la cohésion sociale". En parallèle, les Engagés ont dénoncé "l'hypocrisie du MR bruxellois qui scande des slogans mais qui, lorsqu'il s'agit d'agir, est aux abonnés absents... Le MR a déclaré dans la presse être favorable à l'ajustement du calendrier scolaire. Or, ce sont les mêmes députés qui bloquent les débats en faisant preuve d'un réel déni de démocratie", ont-ils ajouté, par voie de communiqué. (Belga)