Coronavirus - La Flandre doit récupérer 125 millions d'euros d'aides corona indûment perçues

Durant la crise sanitaire, le gouvernement flamand a mis sur pied différentes aides à destination des entreprises. Au total, 2,52 milliards ont été mobilisés et 192.000 entreprises en ont bénéficié. Parallèlement, des mesures ont été prises pour traquer les aides indûment perçues. Les effectifs de l'Agence flamande pour l'innovation et l'entreprise ont ainsi été renforcés et la justice a été saisie dans un certain nombre de cas. En 2022, 163 actions en justice ont été initiées auxquelles s'ajoutent une cinquantaine de procès intentés en ce début d'année. À l'heure actuelle, un peu moins de 200 actions sont encore en cours, selon le ministre Brouns. (Belga)