Décès de l'animateur américain Jerry Springer à l'âge de 79 ans

M. Springer, qui s'était aussi lancé en politique et a été maire de Cincinnati, est décédé paisiblement à Chicago après "une courte maladie", a indiqué le site people TMZ, citant une source familiale. Il s'agirait d'un cancer du pancréas, diagnostiqué il y a quelques mois, ont précisé d'autres sources à TMZ. Lancé en septembre 1991, "The Jerry Springer Show" qui s'est arrêté en 2018 après 27 années à l'antenne, était devenu culte et un symbole de la "trash TV" (télé poubelle) américaine. L'émission était au départ un talk-show classique, orienté sur des sujets de société et sur la vie politique américaine. Avocat et homme politique, maire de Cincinnati dans l'Etat de l'Ohio (nord-est des Etats-Unis) durant un an en 1977, Jerry Springer était à la manoeuvre, dans un style relativement policé. Mais, après quelques années, pour améliorer les audiences, ce fils d'immigrés juifs allemands avait radicalement changé le ton de son programme, basculant dans la quête du spectaculaire à tout prix. Dans la majorité des épisodes, des invités venaient parler de leurs problèmes de couple ou de famille, exposer adultère, tromperies et bassesses. Orientée par les soins de Jerry Springer, la discussion se finissait régulièrement en empoignades, les protagonistes étant retenus, ponctuellement seulement, par des agents de sécurité. A la fin des années 90, l'émission affichait la meilleure audience des programmes de journée, devant "Oprah", le talk-show incontournable de la présentatrice Oprah Winfrey. (Belga)