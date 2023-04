Euro de squash par équipes - La Belgique se qualifie pour les demi-finales chez les dames

L'équipe belge, formée par les soeurs Nele et Tinne Gilis, Chloé Crabbe et Marie Van Riet, a d'abord battu les Pays-Bas (2-1) mercredi avant d'enchaîner jeudi avec un nouveau succès 2-1 contre l'Espagne et de s'imposer sur le même score contre le pays de Galles pour terminer en tête du groupe B. En demi-finale, la Belgique affrontera la France vendredi. L'autre demi-finale opposera l'Angleterre au pays de Galles. La finale et le match pour la troisième place se joueront samedi. Chez les messieurs, la Belgique a terminé en tête du groupe C en Division 2 après une victoire 4-0 contre l'Ukraine et un partage 2-2 contre le Portugal. En quarts de finale, l'équipe composée de Joeri Hapers, Lowie Delbeke, Harold Castiaux, Mats Raemen et Antoine Allard l'a emporté 3-1 contre le Danemark. Vendredi, la Belgique affrontera la Tchéquie en demi-finale et sera assurée de monter en Division 1 en cas de qualification pour la finale. L'autre demi-finale mettra aux prises l'Irlande et la Suède. (Belga)