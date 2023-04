Giro - Henri Vandenabeele, positif au covid-19, doit renoncer au Giro

"Pas de Giro pour moi en raison d'une infection au coronavirus", a écrit Vandenabeele. "Après plusieurs maladies l'an passé, où mon corps n'a pas réagi comme je le voulais, c'est la chose la plus intelligente à faire." Vandenabeele avait récemment dû déclarer forfait pour le Tour des Alpes, une course de préparation au Giro. Lorsqu'il concourait chez les U23, Vandenabeele, 23 ans, était monté sur le podium du Tour d'Italie espoirs et du Ronde de l'Isard, se présentant comme un grimpeur talentueux. Après plusieurs top-10 en début d'année, sa première saison dans le WorldTour, en 2022, a été plus compliquée. (Belga)