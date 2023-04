Glissement de terrain en Equateur: 49 morts, selon un nouveau bilan

Le Secrétariat national de gestion des risques (SNGR) a précisé que 43 personnes ont été blessées et 581 affectées par cet éboulement qui a détruit des dizaines d'habitations dans la nuit du 26 au 27 mars. Un gigantesque pan de montagne s'est détaché ce jour-là et s'est abattu sur un quartier périphérique de cette ville de 45.000 habitants dans la province de Chimborazo, à environ 300 km au sud de Quito. Au moins 24 hectares, dont 209 maisons, ont été touchés par cette catastrophe. Les secours sont toujours à la recherche des corps de dizaines de personnes disparues. L'Equateur connaît sa pire saison des pluies depuis 15 ans et a déclaré fin mars l'état d'urgence dans 13 des 24 provinces du pays en mars afin de mobiliser les ressources nécessaires pour venir en aide aux personnes touchées. En excluant les personnes décédées lors de ce glissement de terrain, les fortes pluies et inondations ont fait 33 morts, affecté 68.058 personnes et endommagé 14.697 habitations. (Belga)