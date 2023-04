Invasion de l'Ukraine - Plus d'un millier de Russes jugés pour désertion et insubordination

Une augmentation significative du nombre de cas a été relevée ces dernières semaines. Ainsi, selon le rapport, environ 400 affaires de ce type ont été déposées en mars. Et les chiffres disponibles, à ce jour, pour le mois d'avril indiquent un nombre tout aussi élevé. D'après Mediazona, plus de 90% des cas concernent des déserteurs. Bien qu'une maigre partie des sentences soit consultable, il semblerait que les tribunaux octroient le plus souvent une suspension de peine si bien que les soldats peuvent être (rapidement) renvoyés sur le front. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle à l'automne 2022 pour reconstituer les troupes, alors qu'il avait promis au début de la guerre de n'envoyer que des volontaires et des soldats de façon "temporaire" en Ukraine. Des centaines de milliers de Russes ont alors fui à l'étranger de peur d'être appelés sous les drapeaux. L'adoption récente d'une loi sur la conscription a ravivé les craintes d'une nouvelle vague de mobilisation. (Belga)