Le couple royal visite le Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers

Le couple royal a ainsi pu découvrir le bâtiment rénové et les collections artistiques qui comprennent de nombreuses œuvres de maîtres anciens tels que Rubens et van Dyck. Le Roi et la Reine se sont également vu expliquer les travaux d'agrandissement et le fonctionnement du musée. Une visite de l'atelier de restauration du musée anversois était également au menu des souverains qui ont pu y admirer un triptyque de Quentin Metsys actuellement en restauration. Le roi Philippe a ensuite pu découvrir le projet de Radio Bart, qui permet à une personne déficiente visuelle de se voir expliquer une œuvre d'art, et même de se prêter à l'exercice pour l'occasion. Le couple royal s'est dit très impressionné, selon Luk Wellens, le président du musée, par la manière dont son institution faisait cohabiter de manière rafraîchissante maîtres anciens et modernité. L'institution culturelle qui tablait sur environ 150.000 visiteurs l'an dernier en a accueilli au total 267.000 pour son plus grand plaisir. (Belga)