Le Festival Musiq3 Bruxelles se tiendra à Flagey et au Marni du 30 juin au 2 juillet

Cette nouvelle édition aura pour fils rouges les utopies et Rachmaninov, dont on fête le 150e anniversaire de la naissance cette année. La jeune cheffe vénézuélienne Glass Marcano dirigera le Brussels Philharmonic lors du concert d'ouverture à Flagey, dans un programme mêlant le romantique Tchaïkovski (Symphonie n°5) au "roi du mambo", Pérez Prado. Le Marni accueillera le même soir une interprétation insolite des Métamorphoses de Richard Strauss. Cette partition pour orchestre à cordes, convoquera la musique classique, l'électronique et la poésie. Se succèderont ensuite sur les planches des deux lieux, la violoncelliste Astrig Siranossian, la mezzo-soprano Joëlle Charlier et le pianiste Wouter Vande Ginste pour le spectacle Madame Vitesse, le lauréat du Prix Musiq3 du public décerné lors du Concours Reine Élisabeth, le pianiste Florian Noack, la compagnie La Tempête, le chanteur et guitariste Ivan Tirtiaux accompagné du compositeur-musicien électro Pierre Slinckx, la pianiste Beatrice Berrut et le violoncelliste Bruno Philippe ou encore la reine du jazz vocal Sinne Eeg et le contrebassiste Thomas Fonnesbaek. Le Brussels Philharmonic reviendra sous les projecteurs pour le concert de clôture, sous la baguette du jeune chef Pieter-Jelle de Boer dans des pages de Bernstein, tandis que la pianiste coréenne Su Yeon Kim (lauréate du Concours Reine Élisabeth 2021) interprétera le Concerto en Fa de Gershwin. "Plus que jamais, le Festival Musiq3 veut être un lieu de rencontres", souligne la programmatrice Julie Calbete. "Rencontres entre la musique classique et d'autres styles comme le jazz, la pop et l'électronique, mais aussi rencontres de et avec différentes générations d'artistes." (Belga)