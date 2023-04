Le Japon veut 30% de femmes cadres dans les grandes entreprises d'ici 2030

"Nous souhaitons que la proportion des femmes parmi les cadres soit de 30% ou plus d'ici à 2030 dans les entreprises cotées sur le marché principal de la Bourse de Tokyo", a déclaré Fumio Kishida lors d'une réunion sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Selon une enquête d'un cabinet ministériel, les femmes représentaient 11,4% des cadres des grandes sociétés cotées en Bourse au Japon en 2022. Garantir la diversité permettra de stimuler l'innovation et l'économie, a fait valoir M. Kishida. Le Japon est en proie à de fortes inégalités de genre, surtout en politique et dans les postes de direction des entreprises. L'écart salarial entre hommes et femmes est aussi très important. Les femmes japonaises ont accès à des niveaux d'éducation élevés et sont bien représentées dans la population active, mais le pays est toujours mal classé dans le rapport du Forum économique mondial sur les inégalités femmes-hommes dans le monde. En 2022, le Japon était classé 116e sur 146. (Belga)