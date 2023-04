Le nombre de visiteurs se rapproche du niveau pré-Covid pour Kinepolis

Kinepolis évoque "un excellent premier trimestre" alors que l'offre de films d'Hollywood est toujours en cours de reprise. Le groupe a d'ailleurs enregistré une augmentation du chiffre d'affaires lié à la fréquentation (Box Office et In-theatre Sales) par rapport au premier trimestre 2022 et même 2019, tant au niveau du montant total que par visiteur. "Même si l'on fait abstraction de l'expansion du groupe depuis 2019, les revenus étaient supérieurs à ceux de la même période en 2019", ajoute-t-il. Les films "Avatar: la voie de l'eau, "Le Chat Potté 2: la dernière quête", "Ant-Man et la Guêpe: Quantumania", "Creed III" et "Scream 6" composent le top 5 du premier trimestre de l'année. Kinepolis table sur une croissance continue grâce à un bon début de deuxième trimestre. (Belga)