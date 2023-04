Le projet de Théâtre le Public à Uccle cherche des investisseurs

Le théâtre Le Public, déjà implanté à Saint-Josse-ten-Noode, ainsi que la société Espace Public créée à l'occasion, avaient remporté un appel d'offres de la commune d'Uccle afin de réhabiliter les bâtiments au Parvis Saint-Pierre. Les deux partenaires doivent se charger tant de l'aspect architectural que des prestations culturelles et récréatives futures. La conception a été confiée à l'atelier d'architecture Metzger et associés (Ma2). Les 3.405m² restaurés accueilleront deux salles de spectacle avec des jauges respectives de 308 et 132 places, deux salles de répétition, un restaurant ainsi que des loges, un foyer des artistes, etc. L'investissement total a été évalué à 6,8 millions d'euros. "A ce jour, 4,2 millions d'euros ont été rassemblés via St'art Invest, les porteurs du projet ainsi que des investisseurs d'ores et déjà séduits", indique le communiqué. Il manque donc encore 2,6 millions d'euros. La levée de fonds prendra la forme d'un placement privé et proposera des prêts d'un montant minimum de 100.000 euros pour un rendement de 3% pendant 30 ans. Elle prendra fin "à l'aube de l'été 2023". L'ouverture de l'établissement est désormais prévue pour la saison 2025-2026. (Belga)