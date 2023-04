Les Belges à l'étranger - Onana et Everton corrigés par Newcastle, Southampton s'enfonce au classement

Les Magpies ont ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu grâce à un but du meilleur buteur de l'équipe cette saison, Callum Wilson, qui porte ainsi son compteur à 12 réalisations (28e, 0-1). Juste avant la fin de la première mi-temps, Dominic Calvert-Lewin voyait son but égalisateur refusé pour une position de hors-jeu (45e+3). Plus réalistes, Newcastle creusait l'écart et mettait fin à tout suspense avec deux buts coup sur coup de Joelinton (72e, 0-2) et Wilson, qui s'offrait un doublé (75e, 0-3). Dwight McNeil réduisait, en vain, l'écart pour les visités en fin de match (80e, 1-3) puisque Jacob Murphy redonnait une avance de trois buts aux siens dans la foulée (81e, 1-4). Amadou Onana était titulaire dans le milieu d'Everton pour cette rencontre. Le Diable Rouge, qui a pris un carton jaune, a joué 73 minutes avant d'être remplacé. De son côté, Southampton a été battu lors de la réception de Bournemouth (0-1). Au classement, les visités restent derniers et accusent six points sur le premier non-relégable. Après une première mi-temps vierge au tableau d'affichage, Bournemouth a ouvert la marque sur une frappe imparable dans le petit filet gauche de Marcus Tavernier (50e, 0-1). Les Saints pensaient sauver un point en toute fin de rencontre sur un but de Che Adams mais le VAR intervenait et signalait un hors-jeu au départ de l'action (88e). Titulaire pour ce match, Roméo Lavia a disputé l'intégralité de la rencontre. (Belga)