Les travaux d'isolation des logements sociaux du Logement bruxellois commencent

Ce programme de rénovation baptisé "Les oubliés du climat" va permettre de rénover et d'isoler à grande échelle les logements sociaux dans différents quartiers de la capitale, grâce aux investissements octroyés par la Ville de Bruxelles et la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB). Les travaux permettront de diminuer la consommation de chauffage des locataires en moyenne de 65%, les émissions de CO2 dans l'atmosphère de 61%; de faire passer le label PEB moyen des logements de E à B (« basse énergie »); et d'améliorer le confort de vie des logements. Au menu des chantiers de rénovation inaugurés jeudi entre autres par les autorités de la Ville de Bruxelles (le bourgmestre et des échevins) et la secrétaire d'Etat bruxelloise au Logement, Nawal Ben Hamou: isolation des bâtiments (façades, toitures, châssis de fenêtres, vitrage), installation d'un système de ventilation mécanique dans les logements; mise en conformité de l'électricité et du gaz; prévention incendie,... Les revêtements de façades respecteront l'aspect originel des bâtiments tout en les modernisant. Les locataires actuels ne devront pas déménager de leur appartement pendant le chantier. Un accompagnement social et la communication ont été renforcés. Le début des travaux, initialement prévu pour fin 2023, a une avance significative sur le planning, malgré les défis juridico-administratifs liés à un plan d'une telle envergure, les défis relatifs à la situation de crise sanitaire durant le lancement du projet et les défis financiers liés au contexte actuel d'inflation. La fin des travaux est prévue en 2025. (Belga)