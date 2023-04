Mémorial Van Damme - Kim Gevaert prépare son deuxième Mémorial en tant que directrice: "J'aime beaucoup cela"

"C'a été une période intense, mais j'aime beaucoup faire cela", a expliqué Gevaert lors de la présentation de la 47e édition du meeting. "Je dois encore progresser dans ce rôle, mais le plus important est de préserver la grandeur du Mémorial et d'en faire une belle soirée sportive." Outre les contacts avec les athlètes, la directrice doit surtout s'assurer du soutien des sponsors, en collaboration avec Wilfried Meert qui a lancé le meeting en 1977 en mémoire d'Ivo Van Damme, athlète belge de demi-fond décédé prématurément, à l'âge de 22 ans. Aujourd'hui âgée de 44 ans, Kim Gevaert a longtemps été la figure de proue de l'athlétisme féminin en Belgique, avec Tia Hellebaut. La championne olympique du saut en hauteur a récemment été nommée au Conseil de la fédération européenne d'athlétisme. "C'est une femme intelligente et souple, elle réussira certainement dans ce domaine", a loué Gevaert, qui ne nourrit cependant pas d'ambitions dans le domaine pour l'instant. En attendant, l'ancienne sprinteuse prépare un 47e Mémorial Van Damme dans un stade rénové, avec une piste flambant neuve. "Nous pouvons déjà annoncer plusieurs très beaux noms aujourd'hui", parmi lesquels Bashir Abdi, Nafi Thiam ou le perchiste suédois Armand Duplantis. "Nous avons une nouvelle piste, très rapide. Nous espérons toujours des records. Bashir (Abdi) vise un record sur 10.000 mètres. Avec Mondo (Duplantis), on sait qu'il peut toujours se passer quelque chose. J'espère que cette fois-ci, il ne sera pas aussi fatigué que l'année passée et qu'il prendra sa revanche tant attendue", a conclu la directrice du meeting. (Belga)