Mémorial Van Damme - Yaroslava Mahuchikh se sent "comme à domicile" au Mémorial et espère battre son record

L'athlète ukrainienne garde de très bons souvenirs du Mémorial Van Damme. "L'année dernière, les spectateurs m'ont procuré un sentiment incroyable. Pour ma première participation, j'ai sauté la meilleure performance de l'année et battu mon record personnel de 2m05. J'ai hâte d'être à la prochaine édition." La championne d'Europe avait manqué trois tentatives à 2m10, le record du monde, mais détient désormais le record d'Ukraine et du meeting. Elle espère améliorer ceux-ci en septembre, et éventuellement tenter une nouvelle fois de battre le record du monde. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Yaroslava Mahuchikh n'a plus la possibilité de s'entraîner à domicile. Elle séjourne donc depuis le début de l'année à Heusden-Zolder, pour s'entraîner à la Golazo Arena. "Maintenant que je vis en Belgique, le Mémorial est comme un concours à domicile. Mais la situation en Ukraine m'empêche de me concentrer à 100%". Avant le Mémorial Van Damme, les championnats du monde attendent Mahuchikh en août à Budapest. "C'est le concours le plus important de l'année pour moi. Je veux enfin prendre l'or", après deux médailles d'argent en 2019 et 2022. Médaillée de bronze à Tokyo, l'Ukrainienne espère aussi décrocher une médaille aux Jeux de Paris, en 2024. "Je veux avant tout bien sauter, et en profiter. Mais comme tout athlète, j'ai de grandes attentes", a-t-elle conclu. (Belga)