Météo - Encore un peu de soleil avant l'arrivée d'une zone de pluie

Lundi soir, il fera très nuageux avec de premières gouttes de pluie près de la France. La nuit, les pluies s'étendront à toutes les régions. En fin de nuit, le temps deviendra à nouveau sec sur l'ouest. Les minima varieront entre 7 et 11 degrés. Vendredi, les pluies quitteront la Belgique par l'est en cours de matinée. Le ciel restera assez nuageux avec encore un peu de pluie, surtout sur l'est. Quelques éclaircies feront leur apparition par endroits. Les maxima varieront entre 13 degrés en bord de mer et en haute Ardenne, et 16 ou 17 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent d'ouest sera modéré, et parfois assez fort le long du littoral. Les rafales pourront atteindre des valeurs proches de 60 km/ h. Le week-end sera plus doux et plus calme, avec quelques périodes ensoleillées. Les maxima atteindront 17 ou 18 degrés.