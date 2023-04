Plus de 400 oiseaux retrouvés morts dans une réserve naturelle de Lokeren

Les mouettes rieuses sont les principales concernées, mais les mouettes mélanocéphales, les grèbes à cou noir, les foulques, les colverts et les corneilles noires en ont également été victimes. "Nous estimons que 15% de la population reproductrice des mouettes rieuses est déjà morte et cela devrait malheureusement encore augmenter. Nous espérons que l'impact sur les espèces plus rares d'oiseaux comme les grèbes à cou noir sera plus limité. Mais avec déjà trois d'entre elles décédées sur une population totale d'environ 20 grèbes, ce n'est pas rassurant", s'inquiète l'ASBL Durme, responsable de la protection de l'environnement autour de la Durme, du canal de Moervaart et de l'Escaut. Le 14 avril, il a été décidé de retirer tous les oiseaux morts ou malades après la découverte d'un nombre important de mouettes rieuses décédées le long de la digue de promenade, autour de la réserve, deux jours plus tôt. "Les travailleurs de l'ASBL Durme devaient se rendre dans le marais avec quelques kayaks et la protection personnelle nécessaire pour entreprendre cette action. Avec une grippe aviaire fortement contagieuse, il est important d'essayer d'empêcher toute future propagation au sein de la colonie, ce qui n'est pas évident dans le marais", explique l'ASBL. Pour les promeneurs et les cyclistes qui visitent le site, il est surtout important de ne toucher aucun oiseau malade ou mort. (Belga)