Premier League - Sheffield United également promu en Premier League

A deux journées de la fin, Sheffield United, qui compte un match de retard, est deuxième avec 85 points, sept de plus que le troisième, Luton, qui ne peut plus le rattraper. Le club s'assure ainsi le deuxième ticket direct pour la Premier League. Le dernier promu sera connu à l'issue des barrages impliquant les clubs classés de la troisième à la sixième position. Sheffield va retrouver l'élite du football anglais après deux ans. L'an passé, le club du Nord de l'Angleterre avait été battu par Nottingham Forest aux tirs au but en demi-finales des barrages. (Belga)