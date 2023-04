Pro Golf Tour - Giovanni Tadiotto et Kristof Ulenaers passent le cut en Autriche

Tadiotto, neuvième après le premier tour mercredi, a rendu une carte de 73 coups, deux au-dessus du par, avec trois birdies, deux bogeys et un triple bogey. Ulenaers a lui rendu une nouvelle carte de 71 coups, le par, avec trois birdies et trois bogeys. Les deux joueurs occupent la 39e place, suffisante pour passer le cut, à l'inverse de Jean de Wouters, Arnaud Galand, James Meyer de Beco et Lars Buijs. Tadiotto et Ulenaers comptent huit coups de retard sur le duo de tête composé du Tchèque Jan Cafourek et du Slovène Zan Luka Stirn. L'Autrichien Florian Schweighofer est troisième à un coup des leaders. (Belga)