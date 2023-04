Realco lance son nouveau site de production dans le parc scientifique de Louvain-la-Neuve

Pour les responsables, cette inauguration marque un nouveau chapitre dans l'histoire de l'entreprise, dont le chiffre d'affaires croit en moyenne de 10% par an depuis cinq ans avec un pic à 20% en 2022 en dehors de l'activité "Piscine et Spa" qui a été revendue. Realco emploie actuellement 55 personnes. Si le nouveau bâtiment s'étend toujours sur 4.000 mètres carrés, sa hauteur augmentée permet de doubler la surface de stockage et d'accueillir pour la production davantage de cuves, dont le volume a aussi été revu à la hausse. Alors que l'usine avant l'incendie pouvait produire environ 2,9 millions de litres par an, les nouveaux locaux portent la capacité à 10 millions de litres par an. Les lignes de conditionnement ont également été repensées pour assurer un meilleur rendement et de l'espace est prévu pour deux nouvelles lignes permettant le développement de produits innovants. Dans le même temps, Realco a travaillé sur sa durabilité avec l'ajout de panneaux solaires et thermiques, un bâtiment mieux isolé et une meilleure gestion de l'eau. L'eau de pluie permettra de nettoyer les installations et rincer les cuves mais, une fois filtrée, elle rentrera également dans la fabrication des produits de Realco. "Redéfinir notre vision, notre mission et nos valeurs nous a permis de consolider nos bases pour une croissance plus vertueuse", indique le CEO de Realco, Georges Blackman. (Belga)