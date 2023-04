Semaine Olympique de Hyères - Emma Plasschaert glisse à la 13e place après sept régates

Plasschaert, 29 ans, a pris la 16e place de la seule régate de la journée et perd ainsi deux places au classement général. Avec 57 points, l'Ostendaise occupe actuellement la 13e position, loin derrière la Canadienne Sarah Douglas, qui reste en tête avec 25 points. L'Australienne Casey Imeneo est 2e avec 29 points devant la Suissesse Maud Jayet, 3e avec 32 points. En ILCA 7 (ex-Laser), William De Smet est lui passé de la 34e à la 27e place après ses 23e et 28e places dans les deux régates du jour. De Smet totalise 92 points dans un classement emmené par le Chypriote Pavlos Kontides avec 21 points. Dans la catégorie 49er FX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont terminé 10e, 13e, 5e et 2e des quatre régates de la journée. Une performance qui leur permet de remonter à la 6e place avec 60 points. Les Néerlandaises Odile van Aanholt et Annette Duetz sont en tête avec 25 unités. En 49er, Yannick Lefebvre et Jan Heuninck n'ont participé qu'à deux des cinq régates du jour et terminent à la 49e place. En Nacra 17, Lucas Claeyssens et Mira Vanroose ont perdu trois places et se classent à la 23e position avec 94 points après les trois régates du jour. Les bateaux d'Arthur De Jonghe et Janne Ravelingien et de Kwinten Borghijs et Lieselotte Borghijs n'ont eux pas pu participer aux dernières régates et terminent respectivement 41e et 42e. (Belga)