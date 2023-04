TC Dinant - Quatre ans avec sursis requis pour huit ans de traitements inhumains à Florennes

Durant plus de huit ans, la prévenue a infligé des sévices et punitions à répétition à ses quatre filles, dont l'une est aujourd'hui majeure. Les insultes se mêlaient aux violences physiques. Les victimes étaient entre autres forcées à rester à genoux les mains en l'air ou sur la tête pendant de longues minutes et à recopier plusieurs centaines de fois les mêmes termes. Leur mère leur faisait prendre des douches froides et deux des victimes ont été obligées à manger une cuillère de savon après avoir été grossières. La prévenue a également mis la tête d'une de ses filles dans un sac de copeaux qui contenait des excréments d'animaux. Me Laurent, avocat de la mère de famille, a expliqué que sa cliente a reproduit avec ses filles l'éducation qu'elle a elle-même reçue et a plaidé pour des conditions probatoires. L'avocat du père des enfants a quant à lui plaidé l'acquittement pour la non-assistance à personne en danger. Lorsqu'il était présent, le père intervenait pour mettre fin à ce à quoi il assistait. "Or, la loi ne punit pas une aide inadéquate, mais bien une inertie totale et consciente." Jugement le 25 mai. (Belga)