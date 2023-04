WTA Madrid - Zanevska éliminée par Samsonova: "Je me suis plus battue contre moi que contre elle"

"Je n'ai pas livré un match grandiose, c'est une évidence", a-t-elle confié à l'Agence BELGA après sa défaite. "C'est même l'inverse de ce qui s'était produit lors de mon premier tour contre Kenin. Ici, c'est Samsonova qui a nettement mieux maîtrisé les conditions de jeu. Je me suis d'ailleurs plus battue contre moi-même que contre elle. J'ai commencé à mieux jouer à partir de la fin du premier set et dans le deuxième. Je trouvais des solutions, mais contre ce genre de joueuse, il faut être présente du début à la fin. Elle a bien mieux servi que moi et s'est montrée plus solide dans les moments importants. Ce fut insuffisant." Il s'agissait du premier tournoi de Zanevska depuis sa défaite au premier tour à Miami, il y a un mois. La native d'Odessa avait été contrainte d'effectuer un break en raison de douleurs au dos. "C'est la première fois que je disputais ce tournoi de Madrid. Et je dois dire que j'ai apprécié l'atmosphère. C'est un très bel endroit. J'ai pu jouer sur le court central pour mes débuts et cela restera quoi qu'il arrive un très beau souvenir. J'ai la chance de me mesurer aux meilleures du monde, dans les plus grands tournois, et c'est très motivant. Je sais ce que cela exige de jouer sur terre battue et je vais continuer à travailler dur et à me battre pour signer de bons résultats." (Belga)