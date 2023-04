Ajustement budgétaire: des aides pour les entreprises, pas pour les citoyens, selon le PTB

En matière économique, "non seulement le gouvernement maintient ses aides aux grandes entreprises mais il en annonce de nouvelles. À la suite de l'ajustement, 71 millions d'euros supplémentaires, issus de Repower UE, iront ainsi aux entreprises pour des projets de décarbonation", pointe le parti d'opposition. "il faut inverser la logique. Au lieu de subventionner des multinationales sans garanties en termes d'emploi et de transition écologique, faisons-les payer, en captant les surprofits d'Engie par exemple, et utilisons cet argent et les fonds des plans de relance pour mener une vraie politique industrielle publique", a poursuivi le chef de file de l'extrême gauche. Parallèlement, "l'action du gouvernement pour aider les ménages et les indépendants reste largement insuffisante", que ce soit en termes d'aides énergétiques ou de logements, a-t-il ajouté en s'interrogeant aussi sur les conséquences financières, pour la Région, du report, à juillet 2025, de la réforme de la fiscalité automobile. "Qui va payer ce manque à gagner? Pas question que ce soit les ménages!" "Après quatre ans de mandat, on ne peut qu'être déçu du bilan de ce gouvernement, surtout au vu des promesses de 2019. À un an des élections, il est encore temps de changer de cap et de mener une politique axée sur les besoins des gens plutôt que sur ceux des multinationales", a conclu Germain Mugemangango. (Belga)